„Navštívila jsem postupně Zbiroh, Volduchy, Holoubkov, ulici Míru v Rokycanech a končila v Mirošově,“ přiblížila mluvčí cíl svých cest. Kluci i děvčátka se pochlubili, jak naložili s dárky od policistů, které obdrželi začátkem září.

Do devítiletek, zapojených do projektu, nyní přibyl nový žák. Plyšový maskot Leopold, případně kolegyně policistka Leontýnka. „Smyslem našeho snažení je upozornit nejmenší školáky na dodržování pravidel bezpečnosti na cestě do lavice a zpět. Zároveň také na správné chování ve třídách. K tomu dětem poslouží úkolníček na celý rok,“ dodala Kroftová. Každý měsíc je zaměřený na konkrétní situaci, která představí správnou variantu, ale upozorňuje i na tu chybnou. Pracovní sešit S Ferdou v autoškole pak pomáhá dětem, aby se lépe orientovaly v silničním provozu.

Někteří benjamínci se pochlubili reflexním prvkem (zpravidla visačkou) na aktovkách. Právě tyto pomůcky byly součástí materiálů v deskách, jenž na ně čekaly první školní den.

Projekt bude pokračovat v druhém pololetí, Závěrem školního roku bude pro děti připravena soutěž.