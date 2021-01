/KOMENTÁŘ/ Moc důvodů k úsměvu v džungli koronavirových pokynů, zákazů a nařízení nezbývá. Naštěstí nikdo z našich osvícených politiků neřeší dramaticky pobyt na čerstvém vzduchu, i když v pozici nezaměstnaných se ocitli třeba provozovatelé sjezdovek.

Areály nad Těškovem a u Strašic obsadily během mrazivého stovky běžkařů | Foto: Deník / Václav Havránek

Nadšenci se tudíž na svahy vypravili se sáňkami a boby. Přineslo to kolapsy na příjezdových cestách k lyžařským centrům včetně srocení stovek a tisíců lidí. Běžkaři to mají přece jen o něco jednodušší a důkaz poskytly v našem okrese Těškov či Strašice. Davy se tu potkaly jen na startu dlouhých a perfektně udržovaných okruhů. Pak už panoval mezi jezdci bezpečný odstup, při němž nebezpečný a všudypřítomný covídek nemá šanci. Až do momentu, kdy by počty nemocných opět nabobtnaly a vládnoucí garnitura si najde viníky, které musí pokárat.....