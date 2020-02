Krajský soud v Plzni má aktuálně vydáno zhruba devadesát evropských zatýkacích rozkazů.

Lukáš M. (28) z Nýrska, který žil na Klatovsku jako bezdomovec, se při útěku před hrozícím vězením dostal až do Anglie. Zadržet se ho podařilo ve chvíli, kdy z tohoto státu letěl do Polska. To ho vydalo, a tak je Lukáš M. již za mřížemi.