Zdroj: Deník / Václav HavránekTomáš Rada místostarosta Rokycan: Máme namířeno do Dolních Věstonic na cyklovýlety. O kus dál je nádherný valticko-lednický areál. Miluji také Krkonoše, konkrétně Špindlerův mlýn. Z jedné strany Harrachov a z druhé Pomezní Boudy.

František Frýda, ředitel Západočeského muzea: Už patnáct let jezdíme k přátelům do Chorvatska a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Pokud to nevyjde, mám chatu pod Ostrovcem, kde je pořád co dělat. A roste tu spousta hub!