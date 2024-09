Obce Smědčice a Bušovice zahájily společný projekt výstavby vodovodu a kanalizace loni. Celá investiční akce je rozdělena na několik etap. Kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace musí motoristé počítat s úplnou uzavírkou v úseku od kapličky ve Smědčicích ke schodům vpravo před gabionovou zdí při silnici na Chrást. Stavbaři obsadí zhruba 140 metrů dlouhý, frekventovaný úsek mezi Smědčicemi a Chrástem.

Uzavírka je povolena do konce letošního října. Starostka Smědčic Jana Šrédlová ale předpokládá, že by mohla skončit dříve. „Stavební firma nám přislíbila, že bude pracovat i během nedělí a omezení skončí v prvním říjnovém týdnu,“ vysvětluje.

Po dobu dopravního omezení povede oficiální objížďka přes obec Klabava. Autobus do Rokycan, který se otáčí na smědčické návsi, zůstane zachován. „Autobusy do Plzně nepojedou a nahradí je vlaková doprava, do zastávky Sedlecko bude zajíždět z naší obce několikrát denně minibus a samozřejmě také zpátky,“ dodává Jana Šrédlová. Minibusy využijí i obyvatelé Bušovic. Potvrdil tamní starosta Luboš Pták.

S dokončením výstavby vodovodu a kanalizace počítají Smědčice a Bušovice v září příštího roku. Motoristy do té doby čekají další omezení. „V lednu začne další uzavírka, a to od kapličky tady ve Smědčicích směrem na Sedlecko,“ uzavírá Jana Šrédlová.

Uzavírka ve Smědčicích se dotkne i řidičů z Břas, kteří po této trase jezdí do Plzně a zpět. „Motoristé, kteří nemají dálniční známku, musí jet z Oseku na Litohlavy, Klabavu a Ejpovice. Pro cestující ze Stupna, kteří využívají autobusy, bude nejjednodušší dojet do Plzně vlakem,“ sdělil starosta Břas, pod které spadá i Stupno, Miroslav Kroc.

