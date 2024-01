Pozastavené je pořízení územního plánu v Mýtě na Rokycansku. Důvodem je absence jednoho hlasu při minulém jednání zastupitelstva, které řešilo plánovanou odpočívku pro nákladní vozidla.

Mýto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Schválení kompromisní varianty neprošlo nejtěsnějším poměrem, což výrazně komplikuje tužby a požadavky vlastníků pozemků, stavebníků nebo firem pro další rozvoj města s přívlastkem královské.

Parkování těžkotonážních strojů kolem dálnice D5 je obrovským problémem. Šoféři musí dodržovat bezpečnostní přestávky, jenže ploch k odstavení kamionů ubývá. Podílí se na tom stále častější vyhlášky měst a obcí o zákazech vjezdu nebo stání aut. Ministerští úředníci v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) proto chtěli zabudovat do územního plánu Mýta požadavek na oboustranné dálniční odpočívadlo poblíž vodojemu. „Což jsme ale jednoznačně negovali s ohledem na současnou i plánovanou obytnou zástavbu,“ vrací se ke složitým rokováním starosta František Končel.

Zmíněné instituce tedy po rozpravě s vedením města návrh pozměnily na umístění jednostranné odstavné plochy za dálničním tělesem směrem k Siré. Sloužila by 84 nákladním a 25 osobním vozidlům s tím, že vjezd by byl pouze z D5 ve směru z Prahy do Plzně.

Zdánlivě schůdná varianta však narazila. „Při prosincové schůzce nás bylo čtrnáct a pro chystané memorandum s ŘSD se musela vyslovit nadpoloviční většina osmi zastupitelů. Souhlas jich však vyslovilo jen sedm, šest bylo proti a jeden se zdržel. Tím byla negovány naše dosavadní úmluvy a vzniká nebezpečí, že odpočívky budou postaveny podle původní studie, tedy v blízkosti Mýta a v obou tazích na Plzeň i na Prahu,“ připomíná Končel.

Na jaře ho sice čekají další schůzky, jenže na tahu o investici a potažmo územním plánu je nyní Plzeňský kraj jako vyšší územně správní celek. A jeho rozhodování se neodhaduje na měsíce, ale spíše na roky.