Napouštění proslulého rokycanského koupaliště z řeky Klabavy začalo před týdnem. Do konce května pojme obří vodní plocha v severní části města 24 tisíc kubíků vody a pokud to počasí dovolí, otevřou se brány 1. června.

Sezona na rokycanském koupališti bude zahájena 1. června a potrvá minimálně do konce srpna | Foto: se svolením MěÚ Rokycany

Denní odběry vody jsou závislé na počasí a stavu vody v řece. „Čerpáme dnem i nocí, přičemž hodinový průtok čerpadla je 43 kubíků,“ uvádí šéf Sportovních zařízení města Jaroslav Moravec.

Příprava na sezonu je důkladná a trvá už měsíc. Údržbou prošla čistička vody, zkontrolována byla cirkulační čerpadla. Vyčištěna je akumulační jímka na vodu a namontována jsou čerpadla na atrakce. „Dalším krokem je vždy kompletní úprava betonového dna koupaliště. Museli jsme vyčistit místo jímání vody z Klabavy nad soutokem s Holoubkovským potokem a namontovat sací čerpadlo, odkud je voda čerpána do akumulačních jímek přes dva filtry. Závěr patří ošetření dřevěných prvků. Tedy laviček, kabin a pergoly. Před otevřením upravíme pískové a travnaté plochy,“ slibuje Moravec.

Na návštěvníky čekají dvě významné novinky. „Jednak budou moci uplatnit platební kartu, což dosud nebylo možné a akceptovali jsme jen hotovost nebo permanentku. Dalším krokem je zavedení vratných kelímků u provozovatelů občerstvení. Končíme s jednorázovými nádobkami a cílem je menší množství plastového odpadu,“ zdůrazňuje rokycanský starosta Tomáš Rada.

Přírodní koupaliště o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních je druhé největší v České republice. V roce 2022 sem zamířilo přes padesát tisíc rekreantů a alespoň na tuto úroveň se chtějí Rokycanští dostat i letos. Snem je pak překonání rekordu z roku 2018 (přes 79 tisíc lidí). „Loni jsme během léta zavírali na devět dní kvůli špatnému počasí. V červnu způsobil spoušť přívalový déšť, při němž vítr nafoukal na vodní hladinu větve i listí. Do koupaliště se navíc dostala znečištěná voda ze Stráně a další příval z parkoviště přes hlavní bránu vymlel pískový vstup. Přesto jsme škody odstranili během pouhých dvou dnů,“ zdůrazňuje Moravec.

Kvůli zvýšeným nákladům na chod i údržbu areálu letos vzroste vstupné do areálu. Celodenní vstupné pro dospělého je 100 korun, zlevněné 80 Kč, přičemž děti do šesti let neplatí nic. Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) vyjde na 280 korun. V červnu bude koupaliště zpřístupněné v pracovních dnech od 10 do 20 hodin, o víkendech už od devíti hodin. Červenec a srpen je pro zapamatování snazší: denně od devíti do dvaceti hodin.