V Bavorsku slavili zrod plzeňského piva. Bez jejich Grolla by nebylo

Vilshofen – Kromě Josef Groll Pils se čepoval i Pilsner Urquell.

V bavorském Vilshofenu se v sobotu konala slavnost, která měla proč zajímat i Plzeň. Obyvatelé šestnáctitisícového města si připomněli výročí 175 let ode dne, kdy jejich sládek Josef Groll v Plzni poprvé uvařil nevídaně zlatavé pivo, kdy je Plzeňané ochutnali a kdy si je také zamilovali. Zkrátka výročí zrodu piva Pilsner Urquell a s ním i typu Pils.

Zástupci plzeňského pivovaru na oslavě nemohli chybět. Na čestném místě u stolu s cedulkou Pilsen seděli starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka a Pavel Stelzer, jehož prapraděd Martin v Plzni vybudoval Měšťanský pivovar a Grolla z Vilshofenu přivedl. Do Bavorska nepřijeli s prázdnou. „Je 11. listopadu, a to je den, kdy se v Plzni poprvé narazil soudek plzeňského piva. My jsme s sebou proto vzali soudek piva, které jsme vařili 5. října, tedy stejně jako Josef Groll, a tady ho dnes narazíme a dáme místním ochutnat,“ popisoval Václav Berka.

Než ve vilshofenském hostinci začala typická bavorská veselice, prohlédli si zvaní hosté pivovarské muzeum. Slavnost zahájil starosta Florian Gams, po něm přišla na řadu přednáška o Josefu Grollovi, rozpustilý kabaret o tom, jak se setkal s Martinem Stelzerem, představení komiksu… K jídlu hrála krojovaná kapela a samozřejmě se pilo. Rodinný pivovar Grollových dnes už neexistuje, nicméně pivo Josef Groll Pils vyrábí pivovar Wolferstetter. Prázdné sklenice se na stolech střídali s plnými, přípitky zvonily cinkotem skla o sklo.

Pavel Stelzer ochutnal vilshofenské pivo vůbec poprvé. „Zatím to vypadá velmi dobře, dá se to pít. Plzeňskému Prazdroji podobné není, to je unikát a všechno ostatní jsou napodobeniny,“ pochvaloval si. Václava Berku jsme o srovnání nemohli nepožádat. „Základ piva Pils tam je, ale to víte, je to kopie. I když zdařilá,“ usmíval se. „Oproti plzeňskému mi tam chybí trochu hořkosti a řekl bych, že plzeňské je pitelnější,“ dodal. Sládkova slova pak potvrdila dlouhá fronta na Pilsner Urquell, když už byl soudek konečně naražen. Lidé si pro něj chodil, dokud zbývalo alespoň trochu.