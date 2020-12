Historicky první bleší trhy se uskutečnily v Břasích. Desítka prodejců a zhruba stovka návštěvníků zavítala do volnočasového areálu ultramarinky.

Akce se konala v areálu Ultramarínky... | Foto: Deník / Václav Havránek

„Bylo mi líto, že zatímco v zahraničí se bleší trhy pořádají běžně v každé větší vesnici, v Česku je to většinou záležitost pouze velkých měst,“ říká organizátor Gery Weschke. „Spousta lidí má přitom doma hromadu věcí, které už nevyužije a někomu jinému by přitom mohly udělat ještě hodně radosti, ať už jde o sportovní vybavení, sběratelské předměty, nebo třeba dětské oblečení,“ dodává pořadatel.S nápadem proto zašel za starostou obce Miroslavem Krocem a ten byl pro, stejně jako obecní rada. Do poslední chvíle přitom nebylo jasné, zda akce s ohledem na platné koronavirové restrikce proběhne. „Definitivní rozhodnutí padlo až nedlouho před akcí. Všechno bylo strašně narychlo. Proto nás zájem lidí příjemně překvapil,“ zdůrazňuje Weschke.