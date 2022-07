BŘASY - Pomník ve tvaru padáku připomíná už několik let před úřadem v Břasích Jiřího Potůčka – Tolara. Radistu skupiny Silver A z II. světové války, který byl jedním z aktérů atentátu na říšského kancléře Heydricha.

Sobotní pietní akt začne v 10.30 hodin seskokem parašutisté a proslovy hostů. Pokračovat se bude od 14 hodin ve stupenské Sokolce, kde je instalovaná výstava a zajištěna je i přednáška zástupce Československé obce legionářské. Atraktivní bude rovněž expozice vojenské techniky.

MLEČICE - Ještě před dovolenkovým obdobím si patrioti Mlečic připomněli čtyři letošní jubilea. Obci na severu Rokycanska je 795 let, alespoň tak to potvrzuje první zmínka. Šedesáté narozeniny oslavila škola, zatímco tamní knihovně už je 135 let a sboru dobrovolných hasičů ještě o dva roky více.

ROKYCANSKO - Jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů cestovaly i poslední červnový den za nalomenými nebo spadlými dřevinami. Pár minut po půlnoci to bylo ke Sklené Huti, po třetí hodině ranní do Nevidu a pestrá už byla v tomto směru také středa: dvakrát Holoubkov, Dobřív, Hrádek nebo okraj Rokycan. Další výjezdy se týkaly čerpání vody a transportu pacientů.

Rokycanští hasiči zářili na Slovensku, vyhráli soutěž ve vyprošťování osob

SKOUPÝ - Přes kopec do Prašného Újezdu a jen o kousek dál do Mlečic. Osada s názvem Skoupý si zakládá na tradici a v sobotu od 15 hodin zde pořádají setkání rodáků i přátel vesničky. Se symbolickým vstupným občerstvením a hudebním doprovodem Pája Bandu. S místními patrioty se režie akce ujímají hasiči z 'Prašňáku'.

HRÁDEK - Policisté z obvodního oddělení v Hrádku hledají pachatele, který v obci na Hrádecku ukradl zhruba tři sta paliček česneku (asi dvacet kilogramů) a přivlastnil si dvě světla a fotopast. Majiteli tak způsobil hmotnou škodu šest tisíc korun.