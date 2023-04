Přelom dubna a května stojí v Břasích i sousedním Stupně za pozornost. V záplavě vztyčování májových symbolů je právě zde přichystaný nevšední scénář.

Stavění májky, ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Nedělní odoledne osloví ty nejmenší na skále u obecního úřadu. S hrami, soutěžemi a účastníci se pak přesunou do venkovního areálu házenkářského hřiště ve Stupně. Šikulové postaví májku a od 20 hodin zahrají tři kapely: Radiator, Chicken Hell a Kabát West revival,

Prvomájové dopoledne patří Potůčkovu memoriálu ve fotbale. Památku statečného radisty ze II. světové války uctí šestnáct družstev mladších a starších přípravek na hřišti SK Primalex Břasy. Se začátkem v devět hodin a porcí 56 zápasů.

Ve 13.25 mají dostaveníčko turisté. U bývalého kina ve Stupně, odkud vyrážejí kolem hřbitova do Všenic, ke Korečnickému mlýnu (kříž s vyhlídkou), k přívozu v Nadrybech, vodopádu Dírka (s opečením uzenin), do Staré hospody v Kříších a zpět domů. Celkově jde o zhruba 12 km ve vycházkovém tempu se zastávkami u Korečnického mlýnu a vodopádu Dírka. Návrat je plánovaný do 18. hodiny.