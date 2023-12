Kam na Rokycansku za předvánočními akcemi? Zde jsou další pozvánky:

Jaroslav Soukup, zpěvák Extra Band revival, zve na sobotní koncert v Bušovicích. | Video: Jaroslav Soukup

ROKYCANY – Pondělní vernisáží začala v Domě dětí a mládeže na Jižním předměstí Vánoční výstava 2023. Pořádají ji umělci z oddělení estetiky a do ateliéru zvou také od úterý do čtvrtka mezi 9. a 16 hodinou. V pátek 15. 12. až do 18 hodin.

ROKYCANY – Středa 15. prosince nabídne v okresním městě porci pořadů. Vánoční jarmark ZŠ TGM se koná v hale mezi 15. a 17. hodinou. Koncert pěveckých sborů ZUŠ Rokycany Barvičky & Da Capo začne v sídle umělecké školy úderem 17. hodiny. A jen o pár metrů dál, v evangelickém kostele v Jiráskově ulici, si posluchači od 18 hodin vyslechnou adventně laděné skladby v podání Blůza tria a Old Skull.

Zdroj: Jaroslav Soukup

BOREK – Na předměstí Rokycan startuje ve čtvrtečním podvečeru oblíbené předvánoční zpívání u kapliček. Ujali se ho opět nadšenci ze spolku Rokycanští patrioti a ke kapli svatého Václava nad Boreckým rybníkem zvou děvčata ze sboru gymnázia a SOŠ.

BUŠOVICE – Skupina Extra Band revival láká své fanoušky i další znalce rockové muziky v sobotu 16. prosince do Bušovic. Koncertuje zde od 21 hodin.