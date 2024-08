V červenci 2024 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

2. července

Josef Špaček, Rokycany, 81 let

Jaroslava Chaloupková, Rokycany, 82 let

Jaroslava Huclová, Ejpovice, 91 let

Otakar Stupka, Těně, 74 let

4. července

Marie Brichtová, Podmokly, 87 let



6. července

Antonín Kakáček, Mirošov, 71 let

7. července

Jiří Kuncl, Radnice, 92 let

8. července

Vladimír Tytl, Rokycany, 85 let

9. července

Marie Klírová, Strašice, 89 let

10. července

Alois Egermaier, Březina, 81 let

11. července

Zdeněk Šoch, Cheznovice, 57 let

12. července

Jiří Suda, Újezd u Svatého Kříže, 77 let

14. července

Miroslav Rybář, Osek, 62 let,

Miroslav Strouhal, Smědčice, 76 let

Jaruška Štochlová, Rokycany, 86 let

15. července

Marie Babková, Hrádek, 82 let

16. července

Jiří Sochůrek, Rokycany, 52 let,

Marie Tytlová, Rokycany, 83 let

18. července

Anna Mulačová, Mýto, 92 let

20. července

Jan Egermaier, Rokycany, 78 let

Vlasta Eklová, Těškov, 92 let

22. července

Monika Sedláčková, Trokavec, 47 let

23. července

Jaroslava Kantová, Dobřív, 76 let

24. července

Miroslava Kafková, Holoubkov, 89 let

Hana Komorousová, Rokycany, 86 let

25. července

MUDr. Eva Hájková, Rokycany, 89 let

29. července

Jaroslav Cafourek, Kařez, 69 let

Břetislav Kuník, Mirošov, 93 let

Marie Vokáčová, Medový Újezd, 96 let

30. července

Hannelore Veselá, Přívětice, 91 let

Ladislav Mrázek, Hrádek, 87 let

31. července

Jiří Fremuth, Rokycany, 79 let