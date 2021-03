Okresů je v České republice 76. Podle toho, kdo je u politického vesla, jde občas o nepříliš přátelská území. Ovšem význam těchto správních celků narostl v momentu, kdy nesmíme opustit jejich hranice.

Policisté na Rokycansku obsadili čtyři místa | Foto: Deník / Václav Havránek

Pro starousedlíky, kteří tu mají trvalé bydliště, zaměstnaní a drtivou většinu příbuzenstva, nejde o žádný problém. Složitější je to s přivandrovalci, jimž se zalíbil třeba sever Rokycanska. Zejména, když hranice jejich obydlí protíná sousední region. Takovým místem je třeba Liblín. Na dohled od Kozojed s lékařem a školou (i když dnes zamčenou) a obchody v deset kilometrů vzdálených Kralovicích. Jenže tam na rozdíl od Rokycan (zhruba 25 km) popojet nelze. Obdobné dilema řeší v Kařízku. S Hořovicemi za humny, jenže i tady platí minimálně do 21. března zákaz přesunů. Nejen do sousedních okresů, ale v tomto případě i regionů!