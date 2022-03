Školáci měli dost šancí k pohybu a potvrdila to středa s bruslením i střelbou. Čtvrtek patřil návštěvě krytého bazénu a pak se táborníci přesunuli do bowlingové herny. To už jsme téměř u konce a dnes si přijdou na své tanečníci v rytmu disco.

Ochránci přírody tančí v Rakové

DOBŘÍV - Sbírka pro Ukrajinu oslovuje i obyvatele Dobříva. Centrem bude sokolovna, kam mohou lidé nosit trvanlivé potraviny, hygienické potřeby pro děti i dospělé, deky, spací pytle, atd. zítra mezi 14. a 16. hodinou.

Sobotou ovšem akce vedení obce, sportovců, hasičů a oblastní charity nekončí. Od pondělí 7. do čtvrtka 10. března bude sokolovna zpřístupněna vždy od 15 do 17 hodin.

BŘEZINA - Výstavbou zděných autobusových zastávek se zabývali uprostřed týdne zastupitelé Březiny. Scénář kromě toho obsahoval žádost společnosti Lungta, určení hranice se sousedy z Oseku nebo zpevnění plochy pro kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Účastníci se věnovali i žádostem spolků o finanční injekci (ochránci přírody a tělesně postižení).