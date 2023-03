V Holoubkově začíná v pondělí 13. března úplná uzavírka silnice od křižovatky v centru obce směrem k rybníku.

Oprava komunikace, ilustrační foto | Foto: Deník/Václav Havránek

Konkrétně půjde o kompletní rekonstrukci komunikace v délce přes tři sta metrů. „Zároveň je ale připravena i oprava havarijního stavu hráze rybníku v zatáčce pod základní školou, výstavba nového chodníku a úprava inženýrských sítí,“ upozorňuje starosta obce Lukáš Fišer. Kvůli akci musela být vodní plocha vypuštěna. Rybník byl vyloven ve čtvrtek 9. března.

První díl opravy Jiráskovy ulice v Rokycanech: od Rumpoldu k sokolovně

Zaměstnanci vybrané vejprnické společnosti se po víkendu pustí do práce a motoristy tak čekají trable. Investice si totiž vyžádá úplnou uzavírku provozu. Nejen ve směru k nádraží a k fotbalovému areálu, ale především směrem do Hůrek a dál do Dobříva. Oficiální objížďka pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po trase: Holoubkov – Hůrky – Pavlovsko – Rokycany – Svojkovice – Holoubkov. „Počítáme ale s tím, že zejména znalci místní dopravy využijí jiné veřejné komunikace. Třeba přes Medový Újezd nebo Svojkovice,“ je přesvědčen místostarosta Stanislav Kurdík.

Osmiměsíční zkouška trpělivosti, termín dokončení je 23. listopadu, nebude jednoduchá. Holoubkovští totiž nemohou využít silnici na Pekárně, kde se objevily betonové zátarasy. Sjízdná je pouze cesta ke zdravotnímu středisku. Pozměněné musely být rovněž jízdní řády autobusové linky 470239. Spoje nezamíří do centra Holoubkova, ale skončí u pomníku, kde bude zřízena provizorní zastávka.

Řidiče na Rokycansku čeká peklo, omezení budou trvat i měsíce

Provizorní grafikon je zveřejněný na webu obce.