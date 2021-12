Cestující z jihu Rokycanska pak museli od 12. prosince vzít na vědomí úpravu nočního spojení z Plzně do stanice Mirošov-město, kdy teď musí přestupovat v Rokycanech. Stejně tak u spoje opačným směrem z Mirošova – města ve 22 hodin, který jede jen do Rokycan. Jinak se časy příliš nezměnily, což platí také o trati z Plzně přes Ejpovice a Chrást do Radnic.

S novým grafikonem byly zprovozněné i dvě pokladny. Plzeň – zastávka a Holoubkov. V pracovních dnech je otevřena denně od 5.40 do 19.10 hodin, o víkendech od 6.40 do 19.10 hodin. Platit tu lze i kartou nebo v eurech. Lidé už také nemusí v zimě mrznout na peronu, ale využijí čekárnu.