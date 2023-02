Výjimkou není ani malé Rokycansko. Pokud jde o okresní město, zvolili dodavatelé jako výdejní místo v řadě případů obchody různého ražení: cukrárny, stavebniny, trafiky, nábytek atd. Frekventované jsou i výdeje přímo z boxů, například na stanovišti u Kauflandu nebo v Tymákovské ulici. "Je to skvělé a využívám to hodně často. Nejen kvůli příjmu objednávek, ale mohu některé věci i sama a jednoduše poslat. Třeba dětské oblečení nebo knížky," má jasno Alena Rothová.

Šest kilometrů od Rokycan je vzdálený průmyslový Hrádek. Lidé si tam mohou pro objednané zboží dojít zatím na dvě stanoviště. „Jedno z nich je v prodejně COOP přímo v centru. Společnost nás sice oslovila se žádostí, ale posléze se domluvila přímo s Jednotou a prodavačky předávají balíčky ze skladu,“ seznámila nás s mechanismem starostka Marcela Sobotková. Druhé místo v podobě samoobslužného boxu je na třídě 1. máje. Klienti si tu vyhlédnuté věci berou rovnou ze schránek. „Rýsuje se umístění dalšího boxu, a to přímo na náměstí,“ nastínila Sobotková nejbližší novinku.

Rovněž zde si obyvatelé službu pochvalují: "Bývaly časy, kdy jsem musela pro každou maličkost do Rokycan a kromě cesty musela vydržet v dlouhém zástupu čekajících. Zejména v období covidu, kdy byla část obchodů zavřená a před vánočními svátky to byl nejčastější způsob, jak si zajistit dárky pro nejbližší. To už je minulostí a já si bezkontaktní vyzvedávání zásilek nemohu vynachválit. Stačí mít aplikaci v telefonu, přes bluetooth se spojit se Z-boxem, kliknout na pokyn otevřít schránku, která se automaticky zpřístupní. Jde to jako po drátku a funguje skvěle,“ přiblížila paní Hana z Hrádku postup, jak se dostat ke svému balíčku.

V Česku stojí zhruba šest tisíc automatických výdejních boxů od různých poskytovatelů. Další tisíce přibydou letos. Zásilkovna má aktuálně 3709 boxů. „Oblíbenost Z-Boxů ukazuje fakt, že jejich velkou část stavíme na žádost obcí či jednotlivců, kteří vidí, jak fungují v sousední vesnici nebo městu a chtějí je mít i na svém území. Pro rok 2023 máme v plánu zaměřovat se na obce nad 1500 obyvatel. Situaci ale vždy posuzujeme individuálně,“ sdělil mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Zásilkovna na svém webu uvádí, že v České republice je na instalaci Z-Boxu dohodnuta s již více než 50 procenty obcí do 1500 obyvatel.