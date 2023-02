EJPOVICE – Taneční parket v restauraci U Salcmanů obsadili v pátek večer sportovci z TJ Sokol a jejich přátelé. Sobota od 15 hodin bude patřit těm nejmenším při dětském maškarním bálu. Se soutěžemi a na závěr s vyhodnocením masek.

LÍŠNÁ – Maškarní bál pro děti se koná v sále hostince Na Návsi v Líšné v sobotu 25. února od 15 hodin. Připravena je diskotéka, tombola a také soutěž o nejlepší masku.

VEJVANOV – Vepřové hody SDH Vejvanov začnou v sobotu 25. února před hospodou úderem 10. hodiny. Těšte se na přípravu vepřových specialit i jejich následnou konzumaci.

VŠENICE – Další dětský ples je v sobotu 25. února Všenicích. Pořádají jej členové TJ. Chybět nebude ani tombola a soutěže.

HRÁDEK – Od pondělí 27. února do odvolání bude hrádecká knihovna otevřena v omezeném režimu. Zpřístupněna je pouze v pondělí a ve středu, vždy od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.

V Nevidu chystají hasičský bál i divadlo, v Kařezu masopust