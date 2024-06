Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku v nejbližších dnech? Ve čtvrtek se lze v okresním městě seznámit s knižními značkami, pátek láká hudební fajnšmekry.

Pozvánka na vernisáž Ta kniha patří mně! v Rokycanech. | Foto: Státní okresní archiv Rokycany

ROKYCANY - Ta kniha patří mně! Výstava s tímto názvem se uskuteční od 13. do 30. června v sídle okresního archivu (Jeřabinová ulice nad nádražím). Vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 a v úterý i ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Procházka světem historických i moderních ex libris nebo-li knižních značek začíná ve čtvrtek 13. června od 16 hodin vernisáží s přednáškou dlouholetého sběratele Jana Langhammera.

ROKYCANY - Jaro v evangelickém kostele pokračuje v pátek 14. června od 17 hodin v chrámu Farního sboru ČCE (Jiráskova 481). O další koncert XV. ročníku hudebního festivalu se postarají sbory Da Capo a Armonia.

HRÁDEK - Znalci rocku dobývají amfiteátr na okraji Hrádku v pátek 14. června od 18 hodin. Sedmihodinový nářez oslovuje skupiny Nick Smpk, Aligátor, Pub kings, Tanker, Qrdlajs i jejich fanoušky.

ZBIROH - Dětská večerní prohlídka zámku nad městem je připravena na pátek 14. června. S názvem Jedli, pili a tři dny se radovali a se začátkem v 18:30. Rezervace návštěvníků je povinná na telefonu 602 527 632 nebo na e-mailu pokladna@zbiroh.com.