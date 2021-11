Prostor, kde před rokem 1989 zněly řízné vojenské povely, obsadili před lety mladí lidé. Vznikl tu komplex pro vzdělávání učňů, maturantů a nástavbového studia. "Nyní se 430 žáky ve dvanácti oborech. Sedm z nich je na tři roky s výučním listem, tři další se zkouškou dospělosti na čtyři roky a provozní technici i podnikatelé si mohou pobyt v lavicích zopakovat v rámci nástavby,“ upozorňuje ředitelka SŠ Irena Vostrá.

Seriál návštěv potenciálních nováčků zahájili v úterý ráno deváťáci z Jižního předměstí. Pedagogové se na ně připravili důkladně, takže na nádvoří si především kluci prohlédli defilé vozů spřátelených firem. Neodolatelně to vonělo v kuchyni, kde hosté sledovali úpravu kuřecích stehen metodou sous – vide a zkušený Lukáš Kfelíř je seznámil s dalším zaměřením předmětu kuchař – číšník. Také o kus dál to bylo o jídle, i když ve virtuálním provedení. Postaral se o to fyzikář Filip Beneš se speciálními brýlemi a gurmáni si alespoň na dálku osahali zámořskou formu rychlého občerstvení.

Perfektně vybavené je pro strojaře centrum CNC strojů a také dílna na opravy vozidel. Takže nepřekvapí vzrůstající zájem nových automechaniků. „A registrujeme i vyšší poptávku po opravářích zemědělských strojů nebo obchodnících,“ dodává Vostrá.

Pokud se kluci a děvčata rozhodnou pro školu nad rokycanským nádražím, mohou počítat s absolvováním autoškoly, vlastní prodejnou i jídelnou a ti vzdálenější mohou využít ubytování v domově mládeže v Kotyzově ulici.