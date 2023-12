Kromě vozovky se dělníci pustili do inženýrských sítí i chodníků. Z městské kasy bude na zmíněné úseky vynaloženo kolem 84 milionů, další peníze přidá Plzeňský kraj prostřednictvím své organizace.

Stavební práce jsou přerušené do ledna, kdy začne oprava komunikace do Dukelské ulice.Zdroj: MěÚ Rokycany

Akce se od začátku neobešla bez potíží. Nabrala zpoždění, takže firmy doháněly skluz ještě v polovině prosince. Zejména závěrečné třídenní asfaltování budilo vášně. „Od Kauflandu k semaforu u kruhového objezdu čekám dvacet minut. Lepší by bylo vzít si letadlo,“ vyjádřil se na sociálních sítích reagující řidič Matěj. Leč podařilo se, i když některé části (křižovatka z Jiráskovy do Dukelské nebo od Bojovníků za svobodu do ulice Josefa Knihy) vyžadují stálou motoristickou ostražitost.

Jiráskova ulice je dál na Prahu jednosměrná. Oběma směry se jezdí pouze od kruhového objezdu u Střelnice k Palackého ulici. Zde lze odbočit doprava i doleva.