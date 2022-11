ROKYCANY - Týden hokeje oslovuje i adepty z Rokycan a okolí. Mohou dorazit v sobotu ve 14 hodin na zimní stadion. Ideálně ve věku čtyři až osm let, s chutí do tréninku a s bruslemi, helmou i rukavicemi. Pokud jim bude část výbavy scházet, pořadatelé z klubu HC pomohou.

RADNICE - Tečkou za 49. ročníkem Radnické divadelní přehlídky bude v sobotu od 19 hodin komedie Cantervillské strašidlo s domácími herci. Dějištěm je Dům U Růže. Finále přehlídky pak 17. prosince obstará pěvecký sbor ze Žihle.

ROKYCANY - Pracovnice městské knihovny v Rokycanech se v sobotu mezi 9. a 12. hodinou připojí k akci Den pro dětskou knihu. Dějištěm bude sál objektu na Masarykově náměstí, kam jsou zváni návštěvníci od dvou do sta let. Ve spolupráci s DDM je připravena řada soutěží a her pro malé i velké.

Cyklostezka z Rokycan do Klabavy už je vyasfaltovaná

RADNICE - Působivý program se při první adventní neděli nenechají ujít patrioti Radnic. Sejdou se v 15.30 před Muzeem Josefa Hyláka, kde bude mimo jiné odtajněna nová postava v betlému a vystoupí Karolínka, Amálka & spol. za doprovodu kytaristy Lukáše Svobody. Následuje přesun ke kostelu svatého Václava. Zde od 16.15 hodin vystoupí děti ze ZŠ, MŠ a ZUŠ Radnice a rozsvícen bude vánoční symbol. Občerstvení pro návštěvníky je zajištěné.