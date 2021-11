Školy v Plzeňském kraji začaly v pondělí ráno s testováním žáků na covid-19. Testování se v regionu týká čtyř okresů, ve kterých sedmidenní výskyt nově zjištěných případů onemocnění covid-19 překročil ke konci října hodnotu 300 na 100 000 obyvatel. V kraji jde o Plzeň-město, Rokycany, Domažlice a Klatovy. Testy museli podstoupit všichni žáci, pokud nedoložili potvrzení o prodělaném očkování, nemoci nebo platný test s negativním výsledkem z odběrových míst. Další kolo testování je naplánované na pondělí 15. listopadu.

Antigenní testy včera nákazu v některých školách v kraji prokázaly. „Testování je samo o sobě v pořádku, děti to zvládají bez problémů. Horší je to samozřejmě ve chvíli, když se objeví někdo pozitivní. To je pak náročné pro rodiče i pro nás učitele, abychom vše ve škole nějak zorganizovali,“ řekla ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni-Černicích Věra Šimečková.

Pokud se prokáže, že dítě je pozitivní i následujícím PCR testem, musí jít do karantény celá třída. Černická základní škola měla včera výskyt pozitivních žáků poprvé za dobu povinného testování. „Objevili jsme tu dnes případy nakažených žáků. Třídu jsme proto z preventivních důvodů museli poslat domů. Bezprostředně děti absolvují PCR test. Pokud budou negativní, třída se vrátí do školy. V případě potvrzení nákazy se zahájí karanténa u celé třídy s tím, že ostatní žáci se samozřejmě nechají otestovat také. Pokud jim vyjde negativní test, můžou se po sedmi dnech do školy vrátit, s sebou si přinesou i negativní PCR test. Pokud se z nějakého důvodu otestovat nechtějí, musí zůstat po 14 dní doma,“ dodala ředitelka.

Podle vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škrlantové antigenní testy včera zachytily na základních školách v Plzni celkem 134 pozitivních žáků a jednoho zaměstnance školy.

DOMA DO VÝSLEDKŮ PCR TESTŮ

Vysoký počet pozitivních testů překvapil v pondělí ředitelku Základní školy v Čapkově ulici v Klatovech Danu Martinkovou. „Na prvním stupni jsme měli ve třech třídách vyšší počet pozitivních žáků, takže jsem rozhodla, že budou děti doma, dokud nebudou mít výsledky PCR testů. Měla jsem informace od některých rodičů, že děti objednávali už o víkendu na PCR testy, protože vykazovaly příznaky onemocnění. Nyní budeme čekat, jak to dopadne. Na druhém stupni už šlo jen o výjimky pozitivních žáků,“ řekla ředitelka s tím, že v současné době na této škole jedna třída karanténu končí a jedna další začíná.

ŽÁCI A UČITELÉ V KARANTÉNĚ

Ani Rokycansku se nevyhnulo testování ve všech typech základních škol. Rušno bylo včera ráno třeba v devítiletce TGM Rokycany, kde je podle ředitele Lukáše Rady očkováno zhruba patnáct procent chlapců a děvčat: „Jde především o vyšší ročníky. Ti menší se musí zpravidla podrobit obtěžující prověrce,“ uvedl ředitel. Šéf školy se vzápětí podíval na průběh testování do 5. A. Registroval, že pouze dva vzorky v celé škole vykazovaly pozitivní výsledek.

O něco hůře na tom bylo osazenstvo největší devítiletky v okresním městě na Jižním předměstí. Škola se musela v minulých týdnech vypořádat s mohutnou karanténou v několika třídách a ani včerejší výsledek patnácti potenciálně nakažených dětí nesváděl k optimismu. „Čekáme však, jak dopadnou následné PCR testy,“ zdůraznil ředitel Bohumil Nosek.

V uplynulém týdnu řešila Krajská hygienická stanice (KHS) Plzeň 78 škol a školských zařízení, kde došlo k výskytu covid-19. V karanténě bylo za období 30. 10. – 5. 11. celkem 1877 žáků a pedagogů. Pozitivních osob bylo pak 288. Uzavřeno žádné školské zařízení ze strany KHS nebylo.