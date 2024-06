V květnu 2024 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

1. května:

Zdeňka Andrejovská, Litohlavy, 92 let

2. května:

Antonín Pálek, Těně, 80 let

3. května:

Jaromír Brabenec, Rokycany, 93 let

Ivana Votavová, Břasy, 60 let

4. května:

Čeněk Koma, Zbiroh, 87 let

7. května:

Marie Holubová, Bušovice, 79 let

Božena Kreidlová, Mirošov, 94 let

10. května:

Jiří Pražský, Rokycany, 50 let

12. května:

Jarmila Fišerová, Kařízek, 81 let

13. května:

Oldřich Macho, Rokycany, 73 let

16. května:

Jiří Jeníček, Mirošov, 65 let

Alena Zieglerová, Lipnice, 83 let

17. května:

Miloslav Cajthaml, Osek, 64 let

18. května:

Marián Jahoda, Rokycany, 72 let

19. května:

Vladimír Veverka, Litohlavy, 71 let

Marie Svobodová, Medový Újezd, 84 let

Dagmar Holubová, Osek, 92 let

20. května:

Regina Švarcová, Zbiroh, 84 let

21. května:

Pavel Preťo, Osek, 90 let

23. května:

Milena Fikarová, Cheznovice, 76 let

24. května:

Zuzana Káclová, Rokycany, 71 let

25. května:

Ing. Kamila Kupková, Hůrky, 49 let

26. května:

Martin Spal, Mirošov, 44 let

28. května:

Pavel Grüner, Skomelno, 51 let

29. května:

Jiří Mour, Rokycany, 90 let

28. května:

Albína Motlová, Plískov, 83 let

29. května:

Jaromír Harant, Smědčice, 52 let

30. května:

Václav Beneš, Radnice, 79 let

31. května:

Václav Svoboda, Cheznovice, 73 let

Jiřina Giňová, Rokycany, 92 let