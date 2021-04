„Nejprve k nim patří komunikace s vrchní sestrou o termínu. Při samotném pobytu – maximálně na třicet minut – kontrolujeme u návštěvníků teplotu a musí se podrobit antigennímu testu. Pokud tedy nemají potvrzení, že ho absolvovali v předchozích 48 hodinách nebo že jsou už proti covidu–19 očkovaní,“ uvedl ředitel liblínského Domova sociálních služeb Petr Kounovský.

Jeho kolegyně Radmila Dortová z Domova Harmonie na okraji Mirošova vypočítávala obdobné požadavky: „My jsme vlastně byli hermeticky uzavření od října do poloviny března. S tím, že nejsložitější to bylo v lednu a únoru. Díky nastaveným opatřením a maximálnímu nasazení zaměstnanců i dobrovolníků jsme to ale zvládli. “Kromě vojáků, kteří pomáhali v přímé péči, jsme formou dohody přijali 27 pracovníků. Například z restaurací, které musely zůstat zavřené,“ sdělila ředitelka. Zároveň děkuje starostům okolních obcí, kteří zájemce o práci rovněž oslovovali.