V neproniknutelná opevnění se během nouzového stavu proměnila zařízení pro dříve narozené. Hrozba onemocnění byla a je pro tuto věkovou kategorii stále aktuální.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Po více než dvouměsíčním odloučení se od začátku tohoto týdne mohou se svými blízkými opět setkávat i uživatelé objektů sociální péče na Rokycansku. Zájem je značný. „Nadále však platí doporučené pokyny ministerstev i krajského úřadu,“ zdůraznila vedoucí sociálního oddělení mirošovského Domova Harmonie Lucie Šišková. Po předchozí domluvě lze přijít dopoledne (od 9 do 11) a po obědě (od 13 do 16 hodin). Za obyvatelem mohou do areálu na okraji města maximálně dva lidé a mají vymezený čas na třicet minut. Setkávat se lze u hlavního vchodu či na letní terase a prostory jsou vybavené ochranným plexisklem.