Nouzový stav přináší i nevšední příběhy. Jeden takový prožívají v němčovickém útulku, pojmenovaném po herci Zdeňku Srstkovi. Lidé mají více času na opuštěné psy, takže v zařízení s kapacitou 45 hafanů jich nyní zůstalo pouze šest!

Starosta obce Karel Ferschmann se tudíž obrací na potenciální zájemce, ale také na spoluobčany, kteří mají problém čtyřnohého přítele uživit nebo se mu věnovat. Mohou ho předat bezplatně do útulku. Podmínkou je čip, očkovací průkaz a podpis darovací smlouvy majitelem. Nabídka platí do konce roku a po karanténě bude pejsek nabídnutý do nové rodiny.