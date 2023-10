Událostí v okresním městě je stále hodně. Přečtěte si o některých z nich:

Noc vědců - Rokycany 2021 | Foto: Deník/Václav Havránek

ROKYCANY - V pátek 6. října se Rokycany výrazně zapojují do Noci vědců. Nejprve na Masarykově náměstí, kde se od 13.30 představí badatelé z Gymnázia a SOŠ, ZŠ TGM i klubu Mozaika. V Krásném krámku vypráví od 17 hodin Martin Lang o nejutajenějším trilobitu.

Od 18 do 22 hodin na tuto akci navazuje exkurze v areálu hvězdárny s možností návštěvy nebeských těles.

ROKYCANY - Turisté pořádají v sobotu 7. října výšlap do Lhoty pod Radčem a Radnice (12 km). Přidat se můžete i vy, odjezd z rokycanského autobusového nádraží je v 10.40 hodin do Lhoty. Návrat z Radnic pak v 15.45 s příjezdem do Rokycan v 16,15 hodin. Více: https://kct-rokycany.webnode.cz/

ROKYCANY - Podzimní svozy objemného odpadu a dřevnatého bioodpadu pokračují v sobotu 7. října od 9 do 14 hodin. Tentokrát v Borku u hřiště, na parkovišti u nemocnice, v Čelakovského ulici (u policejní úřadovny a na křižovatce ulic Barákova a V. Nového.

ROKYCANY - Zastupitelé okresního města mají dostaveníčko v pondělí 9. října. Veřejné zasedání v Trianě začne úderem 15. hodiny a účastníci mimo jiné posoudí výsledky soutěže o tělocvičnu a jídelnu škol TGM i ulice Míru. Dále se věnují územnímu plánu, založení Destinačního spolku Rokycansko, atd.