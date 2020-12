Hasiče zaměstnal především pátek

Rokycansko – Hasičské sbory prožily klidný Štědrý den. Pouze příslušníci HZS Rokycany vyjeli k technickému zásahu do ulice Josefa Růžičky.

Více práce měli však v pátek 25. 12., kdy odpoledne zasahovali u nehod v Ejpovicích, Smědčicích a u požáru rodinného domu v Lipnici (zde také s jednotkou SDH Mirošov).

Berounka láká, ale přívoz je uzavřen

Darová – Rokycansko nabízí nepřeberné množství zajímavých výletů. Třeba k řece, která protéká severem okresu a pokračuje ke Středočechům. Nádhernou přírodní scenérii můžete vstřebat třeba pod Darovou. Přívoz přes Berounku je tu ale až do neděle 8. 1. uzavřený!

V Podmoklech řeší hospodu

Podmokly – Jednání zastupitelstva je v obci na severu Rokycanska svolané dnes v podvečer. Účastníci se hodlají od sedmnácti hodin věnovat poplatku za svoz komunálního odpadu a žádostí o pronájem hostince. Prostor pak dostanou starosta Podmokel i jeho zástupce.

Sběrné dvory jsou v chodu

Rokycany – Povánoční úklid v okresním městě nemusí být až takový problém. Oba sběrné dvory fungují od 28. do 30. prosince v běžném režimu. Němčičky dnes a ve středu od 8 do 11 hodin, v úterý mezi 14. a 17. hodinou. V Jiráskově ulici (sídlo Rumpoldu – R) je otevřeno všechny tři dny od 9 do 17 hodin.

Skauti střežili znak Vánoc

Rokycany - Ani za ztížených podmínek nechyběla na Štědrý den v okresním městě distribuce světla z Betléma. Opět pod dohledem skautů z tamního střediska Rarášek.

Pět děvčat dorazilo ráno do evangelického kostela v Jiráskově ulici a hned od devíti hodin do vstupního prostoru chodily s lucerničkami desítky zájemců. Další skupina zamířila do chrámu Panny Marie Sněžné na Masarykově náměstí.

Posvátné světlo dokreslilo idylu i v dalších místech okresu. Jmenujme třeba Radnice, Strašice, Volduchy, Zbiroh, atd.