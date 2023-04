Kam za zábavou, poznáním i nákupy na Rokycansku?

RADNICE - Výstava s názvem Rytíři, vojáci, reenactoři začíná v radnickém Muzeu Josefa Hyláka. Vernisáž se koná v pátek 31. března od šestnácti hodin a k vidění budou meče, šavle, pušky, přilby a jiné historické artefakty. Expozice bude přístupná až do konce srpna, a to od pondělí do neděle. Vždy v časech 8 až 12 a 13 až 16:30 hodin.

PLÍSKOV - Představitelé tří obcí spojili síly při pořádání plesu, který se v pátek 31. března od 20 hodin koná v plískovském kulturním domě. Spolu s domácími sem zamíří i sousedé ze Siré, Lhoty pod Radčem a dorazit mohou i zástupci dalších vesnic. K poslechu i tanci zahraje Sekvence a návštěvníci mohou počítat s bohatou tombolou.

ROKYCANY - V pátek 31. března od 16 hodin pořádá rokycanská mateřinka U Saské brány vzdělávací seminář pro rodiče. Lektorem bude Marek Herman a dějištěm Zelený dům na Masarykově náměstí.

HŮRKY - Spolek divadelních ochotníků v Hůrkách láká šikuly v sobotu 1. dubna do dětské klubovny Lidového domu. Ve 14 hodin tu začíná kurs pletení velikonočních pomlázek a bližší informace zájemcům sdělí Marcel Štochl na telefonu 732 283 261.

CHEZNOVICE - Velikonoční tvořivé dílny pro děti i rodiče začínají v sobotu 1. dubna v sále cheznovického Lidového domu úderem 14. hodiny. Účastníci se budou věnovat výrobkům z papíru i překližky, zdobení perníčků a jiných dekorací. Občerstvení je zajištěné a vstupné dobrovolné.

HRÁDEK - Jarní trhy před kulturním domem se konají v sobotu 1. dubna od 9 hodin. Pořídit lze květiny, dekorace, koláče, rukodělné výrobky, atd. Připravena je ochutnávka vín i doprovodný pořad - od 10 hodin skupina historického šermu Harcíři z Rokycan a v 11 hodin taneční uskupení Crazy Cats z Mirošova.