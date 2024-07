V úterý 25. června mu popřálo město Rokycany zastoupené starostou Tomášem Radou.

„Chci poděkovat především svoji dceři Zdeňce a zeťovi, kteří se o mně perfektně starají,“ zdůraznil Zdeněk Žofka při gratulaci. O svém životě říká, že měl především dostatek štěstí.

Jubilant má dvě dcery, čtyři vnoučata, osm pravnoučat a dvě prapravnoučata. Zdeněk Žofka se narodil v Písku, svoji ženu potkal v Žatci a v roce 1948 s ní přišel do Rokycan, odkud pocházela. Od roku 1948 až do odchodu do penze v šedesáti letech pracoval v kovohutích.