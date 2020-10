Přesvědčil se o tom fotbalový trenér klubu FK Kohouti Martin Drechsel, který mapoval situaci už přede dvěma lety. A rozhodně ke zlepšení nedošlo. „Tehdy to sice nebylo o nějakých omezeních, ale kdysi oblíbená hřiště se hledala těžko. Třeba u nemocnice, na Práchovně nebo mezi bytovkami U Václava. Neudržované prostory se proměnily v zázemí skupin, holdujících hlavně alkoholu.“ Pokud nějaké místo přece jen zůstalo, je z něho spíše pískoviště pro ty nejmenší…

Situace není lepší ani v říjnu 2020. „Spoléhal jsem alespoň na plácek poblíž sídla Lesů města Rokycan. Neudržovaný povrch s loužemi mne však vrátil do reality,“ dodal Drechsel. Přitom na maximální počet šesti účastníků není potřeba tak moc. Jenže areál na Jižním předměstí zavírá už v sedmnáct hodin a předtím tu mají sólo atleti. V Husových sadech to vypadá slibně až na sobotu. Desetiletí špunti by se ale rádi proběhli, takže oddílový lodivod uspěl až v na malém hřišti školy na Jižním předměstí, kde se skupiny malých fotbalistů prostřídají.