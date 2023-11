Rok od od úmrtí Zdenky Fantlové se v centru Rokycan uskutečnila významná událost. Představitelé města iniciovali osazení tří kamenů zmizelých, tzv. Stolpersteine, rodině Fantlových.

V Rokycanech najdete první kameny zmizelých | Foto: MěÚ Rokycany

Betonové kostky s mosaznou cedulkou jsou v dlažbě Jiráskovy ulice č. 1 věnovány Zdenině matce Else a jejím sourozencům Lýdii a Jiřímu. Právě odtud členové rodiny nastoupili za II. světové války do transportu.

„Jsou to první Kameny zmizelých v Rokycanech. Ve vzpomínce na oběti holokaustu budeme pokračovat v lednu příštího roku připomenutím členů rodiny Stadlerových na Masarykově náměstí,“ uvedl v proslovu starosta Tomáš Rada. Součástí pietního aktu bylo čtení z knihy Zdenky Fantlové Klid je síla, řek´ tatínek a vybrána byla kapitola Náš odjezd. Stoletá dáma byla od roku 2002 čestnou občankou Rokycan.

V Rokycanech vzpomenou na rodinu Fantlovu položením prvních kamenů zmizelých

Z rodiny Fantlových přežila útrapy nacistického běsnění pouze Zdenka. „Osud jejího otce je neznámý. Nenastoupil do židovského transportu, protože byl předtím zatčen za poslech zahraničního rozhlasu. Byl vězněn na řadě míst a nakonec byl převezen do koncentračního tábora Osvětim, ale do transportu nenastoupil z místa bydliště. Proto podle pravidel kamenů zmizelých mu město nemůže osadit pamětní kámen. Elsa, Lýdia, Zdenka a Jiří Fantlovi nastoupili do transportu S 22. ledna 1942 z Plzně do Terezína, následně do transportu z Terezína do Osvětimi,“ připomněla Hana Hrachová, vedoucí Okresního archivu Rokycany, která poznatky o rodině Fantlových vyhledala.