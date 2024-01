Jedná se o dům na Masarykově náměstí 96 u průchodu do Spilky.

Z početné rodiny řada členů odešla do Plzně či Prahy, a tak do transportu v lednu 1942 nastoupili sourozenci:

◾️ Pavel Stadler (narozen 26. 12. 1887 v Rokycanech)

◾️ Julius Stadler (narozen 30. 8. 1890 v Rokycanech)

◾️ Bohumila Stadlerová (narozena 25. dubna 1897 v Rokycanech)

V listopadu minulého roku představitelé města osadili první tři kameny zmizelých, tzv. Stolpersteine, a to rodině Fantlových. Betonové kostky s mosaznou cedulkou jsou v dlažbě Jiráskovy ulice č. 1 věnovány matce Else a jejím dětem Lýdii a Jiřímu. Právě odtud členové rodiny nastoupili za II. světové války do transportu.