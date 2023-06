Speciální protidrogový vlak přijíždí do Rokycan. Ve středu 7. června bude okresní město první zastávkou na území Plzeňského kraje, později se připojí Klatovy, Přeštice a Plzeň, a vstup pro školy i veřejnost je zdarma.

Ve středu budou Rokycany první zastávkou Vlaku proti drogám v Plzeňském kraji. Následují Klatovy, Přeštice a Plzeň . | Foto: se svolením Revolution Train

Ve středu budou Rokycany první zastávkou Vlaku proti drogám v Plzeňském kraji. Následují Klatovy, Přeštice a Plzeň .Zdroj: se svolením Revolution TrainŠest obrněných vagónů obsahuje čtyři kinosály, osm interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout návykovým látkám a jak těžce se lze závislosti zbavit. Zájemci z řad dospělých mohou dorazit od 15.30 do 18 hodin a organizátoři doporučují rezervaci na e-mailu valkova@revolutiontrain.cz, nebo na telefonu 608 405 080.

Program je určen pro děti od deseti let, přičemž ve věku 10 až 12 let by dítě měla doprovázet dospělá osoba.

Multimediální souprava rozšiřuje dosavadní přístupy k prevenci. V kinosálech návštěvníci sledují v několika rovinách reálný příběh o příčinách, vývoji a důsledcích závislostí. Zdvihnutím projekčního plátna se návštěvníkům propojuje virtuální a reálné prostředí (bar, autonehoda, drogové doupě, výslechová místnost). Díky interaktivním technologiím se ve stominutovém příběhu děti a mládež stávají jeho aktivními účastníky. Příběhem natočeným podle skutečné události provádí lektor, který se skupinou diskutuje o jednotlivých tématech.

Patnáct automechaniků skládalo v Jeřabince závěrečnou zkoušku. Mezi nimi i dívka

V rámci 5D programu probíhá simulace rozhodování účastníků v kritických životních situacích (např. řízení vozidla pod vlivem návykových látek).

Vlak byl už ve více než 200 městech v České republice, na Slovensku, v Německu a Polsku. Programu se zúčastnilo přes 250 tisíc návštěvníků.