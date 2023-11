V úterý 14. 11. uplyne rok od úmrtí Zdenky Fantlové. Na její rodinu v Rokycanech vzpomenou položením prvních kamenů zmizelých.

Statečná dáma přežila holokaust a dvacet let byla čestnou občankou města | Foto: Deník/Václav Havránek

Její rodina bydlela v domě Jiráskova ulice č. p. 1, kde má Zdenka Fantlová pamětní desku. Do chodníku před dům budou vloženy kameny zmizelých připomínající její matku, sestru a bratra.

Židovka, rodačka z Blatné, která žila po přestěhování ve třech letech do roku 1942 v centru Rokycan, přežila pochody smrti. Její autobiografie Klid je síla, řek' tatínek byla přeložena do desítek světových jazyků. Zesnula v Londýně ve věku 100 let v roce 2022.

„Fantlová studovala na rokycanském gymnáziu. Jako Židovku ji však za protektorátu vyloučili a ze vzdoru začala studovat angličtinu,“ vzpomněl na slavnou obyvatelku Radek Cinke. Roku 1942 však musela nastoupit do transportu směr Terezín a posléze Osvětim. Na rampě neblaze proslulého koncentračního tábora naposledy viděla maminku a jako jediná z rodiny přežila. Zachráněna byla v táboře Bergen-Belsen, když překonala i zákeřný tyf.

Zdenka ještě před deseti lety jezdila po besedách. Otec ji naučil, že spravedlnost patří do rukou pánaboha, a proto proti Němcům nenávist necítí. Podle ní bylo důležité, aby se lidé naučili toleranci, jinak je nebezpečí, že by se holocaust mohl opakovat. „A to by znamenalo konec civilizace, jak ji známe,“ vyznala se Deníku na besedě ve Veselí nad Lužnicí.