Na vlakovém nádraží v Rokycanech se mohla veřejnost setkat s ojedinělou vlakovou soupravou Revolution Train, který se zážitkovou formou věnuje drogové problematice. U vlaku se zájemci mohli seznámit i s prací policistů.

Program byl určený pro žáky základních škol, středních škol, odpoledne pak i pro širokou veřejnost. „Cílem preventivního projektu, který je zaměřený především na děti a mládež ve věku od 12 do 17 let, je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a co nejefektivnějším způsobem ovlivnit jeho pohled na nelegální návykové látky, ale i na ty povolené jako je např. alkohol a nikotin,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Návštěvníci měli možnost projít vagóny vlakové soupravy upravené do podoby multimediálních sálů, v nichž se odehrává příběh o příčinách, vývoji i důsledcích drogové závislosti. „Díky interaktivním technologiím se příchozí při procházení vlakové soupravy stávají aktivními účastníky filmu. Ten se v určitých okamžicích zastaví a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu právě odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu,“ popsala mluvčí.

Vedle vlaku měla svůj stánek také Policie České republiky. „Policisté ukázali svoji výstroj, výzbroj a vybavení, preventisté mluvili o trestněprávních následcích v souvislosti s návykovými látkami. Edukační pomůckou – brýlemi simulující alkohol nebo drogy, které vytváří vizuální zkreslení, ztrátu rovnováhy a špatnou koordinaci pohybu, pak ukázali, jak mohou být běžné činnosti v reálném životě v kombinaci s těmito látkami nebezpečné,“ dodala Kroftová.

Policisté představí svoji činnost i na dalších zastávkách protidrogového vlaku v Plzeňském kraji. Ve čtvrtek zastaví na vlakovém nádraží v Klatovech, v pátek v Přešticích a v pondělí v Plzni.