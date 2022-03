O lístky je značný zájem. Zde on-line rezervace https://zus-rokycany.reenio.cz/cs/#/terms

Fyzický prodej vstupenek podle rezervací se koná ode dneška do středy 9. 3. v sídle ZUŠ (od 12 do 17 hodin). Ve čtvrtek budou nevyzvednuté rezervace stornované a zbylé vstupenky půjdou do volného prodeje (čtvrtek a pátek od 15 do 17 hodin v kanceláři ZUŠ).

ZAJEČOV - Znalci domácích mazlíčků vyrazí v sobotu 12. března do Horní Kvaně. Chovatelé ze Zaječova tu pořádají výstavu králíků, holubů a drůbeže včetně expozice okrasného ptactva. Akce se koná od 8 do 16 hodina je spojená s prodejem nosných kuřic, chovatelských potřeb, nákupem chovných zvířat a tombolou. Parkování i občerstvení je zajištěné.

Sbírky pro Ukrajinu na Rokycansku pokračovaly o víkendu