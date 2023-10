Co se děje na Rokycansku? Zjistěte s námi:

Otevření Domu přírody Brd v zámečku Tři Trubky. Srpen 2023 | Video: Deník/Václav Havránek

PŘÍKOSICE – Od pondělí 9. do pátku 13. a také od 16. do 20. října (vždy mezi 7. a 13. hodinou) je naplánovaná výluka na železniční trati z Příkosic do Nezvěstic a zpět. Jedná se o čtyři spoje, vždy dva v každém směru, a místo vlaků pojedou autobusy.

PŘÍKOSICE – Zastupitelé Příkosic jednají v pondělí 9. října od 19 hodin v restauraci u fotbalového hřiště. Na programu veřejného zasedání je mimo jiné příspěvek na obnovu lesních porostů, vyhlášky o poplatcích za odpady i psy nebo dotační politika.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

ROKYCANY – Přednáška Tomáše Makaje se týká v úterním odpoledni loveckého zámečku Tři trubky v Brdech. Badatel připomene historii i současnost unikátního objektu 10. října od 17 hodin ve výstavní síni rokycanského muzea v ulici J. Knihy 146 za starým gymnáziem. Vstupné je čtyřicet korun.

EJPOVICE – Svoz nebezpečného odpadu včetně odběru vysloužilých spotřebičů je přichystaný na úterý 10. října v několika místech okresu. Začíná úderem 14. hodiny v Ejpovicích a příjezd vozu do centra dalších obcí je následující: Klabava 14.25, Osek 14.55, Vitinka 15.10, Smědčice 15.40, Všenice 16.05, Bezděkov 16.35, Liblín horní 17.05 a Liblín dolní 17.25 hodin.

Přednáška o Třech Trubkách v RokycanechZdroj: Deník/Václav Havránek