Devět pochutin zabodovalo v Plzeňském kraji ve 14. ročníku soutěže o prestižní značku Regionální potravina. Do krajské soutěže se přihlásily bezmála čtyři desítky místních výrobců se 126 produkty.

Výrobky oceněné v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2023 | Foto: se svolením SZIF

Nejsilněji zastoupenou kategorii „alkoholické a nealkoholické nápoje“ ovládla Domažlická 12 z Městského pivovaru Domažlice. Zabodovaly ale i třeba ořechový kozí sýr, klobása či maková štafetka.

„Regionální potravina Plzeňského kraje pro rok 2023 byla velmi úspěšná. Přihlásilo se nám 39 výrobců a mám o to větší radost, že mezi nimi bylo mnoho nových zájemců, kteří se do soutěže přihlásili úplně poprvé. Hodnotitelská komise to neměla vůbec jednoduché, ostatně tak jako každý rok měli všichni uchazeči své výrobky na opravdu vysoké úrovni,“ řekla Helena Hnojská z obecně prospěšné společnosti Úhlava, která je koordinátorem soutěže v Plzeňském kraji.

V hodnotitelské komisi zasedli jako obvykle zástupci ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory, Potravinářské komory a krajského úřadu. Komisí navržené výrobky získají na základě ocenění potvrzeného ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou označení Regionální potravina. Ocenění si producenti převezmou na slavnostním vyhlášení 9. září na Dožínkách Plzeňského kraje.

Z kláštera se linuly libé vůně. Chotěšovský food festival přilákal stovky lidí

Uspěly tyto výrobky (v závorce vždy výrobce): Čendova klobása (Jan Jero), Žihelská svačinka (Jaroslav Procházka), Čerstvý kozí sýr ořechový (Adam Březovský), Jarovský jogurt bílý (Jindřiška Jandečková), Povidlová srdíčka (Lucie Fabišiková), Maková štafetka (Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy), Domažlická 12 (Domažlické městské lesy), Jablečné chutney bez chilli (Šárka Líbenková), Med smíšený (Karel Toupal).