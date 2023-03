Plná hospoda, to je sen každého výčepního. V Újezdu u Svatého Kříže se to v sobotu večer povedlo a přispěl k tomu první ročník pomazánkobraní. Soutěž kuchařek a kuchtíků, kteří spoluobčanům a zároveň hodnotitelům donesli 31 vzorků.

V Újezdu u Svatého Kříže se koštovaly pomazánky | Video: Václav Havránek

"Ochutnávajte, koštujte a pak dejte hlas svému favoritovi," vyzvala starostka Alena Manková porotce. Na dlouhém stole s velkou ošatkou pečiva a lahůdkami různých barev i ingrediencí si gurmáni přišli na své. Někteří zvažovali dlouho, obešli lákavé pokrmy několikrát, aby rozhodli co nejlépe. Hlas pak hodili do připravené krabice. Vyhrávala jim k tomu country skupina Ahasver´s a pokračovala do hluboké noci. Premiantem se podle názoru 92 rozhodčích stal Ladislav Kigler.

"Recept na pomazánku z červené řepy není vůbec složitý. Mimo řepy obsahuje jablko, cibuli, česnek, majolku, sůl a pepř," vyjádřil se držitel hlavní ceny. Druhé místo obsadil Josef Fořt s pomazánkou nazvanou turistický nádech, třetí byla Markéta Huňková s tvarůžkovou, čtvrtý Karel Cink připravil škvarkovou a pátý Tomáš Pivoňka fazolovou.

V obci na severu Rokycanska, kam se rád vracel Karel Gott, má v hospodě Na Návsi nádhernou pamětní místnost, šlo o pokračování letošních projektů pro veřejnost.