Významné životní jubileum oslavil Václav Kočí z Rokycan. Známý podnikatel a muž, který v minulém volebním období působil v roli starosty města, se dožil 70 let.

Václav Kočí slavil 70 na hřišti FC Rokycany. | Foto: Deník/Václav Havránek

Celoživotní láskou je pro jubilanta sport. Především pak fotbal, kde dlouhých 21 let oblékal dres tehdejšího RND a posléze ŽDH Rokycany. „Od žáků v roce 1963, přes dorost o šest let později až po muže do roku 1984. Během vojny jsem si zahrál za Duklu Hranice a pak i za Duklu Rokycany,“ vzpomíná Kočí.

Ve třiceti přestoupil do Slavie Kakejcov a jižanům zůstal věrný osm let. Na kulatý nesmysl ale nezapomněl a vrhl se na funkcionářskou kariéru. Už od roku 1984 působil ve výboru fotbalového oddílu, aby se stal v roce 2003 předsedou a klubu FC šéfoval až do roku 2015.

Stále svěží a aktivní sedmdesátník si váží trenérů, kteří ho učili základy fotbalové abecedy: „Byli to Vitouš, Topinka, Jonák, Vrla, Mikeš, Krejčí, Zavoral Mucek a další. A štěstí jsem měl i na výborné spoluhráče a kamarády. Richtera, Tyrnera, Krejčího, Vracovského, Hurta, Krupičku, Honzíka, Ungermanna, Plimla, Čejku, Šnajdra, Runta, Grímma, Vilda, Bůchu, Andreovského, Šlichtu a mohl bych ještě dlouho pokračovat.“