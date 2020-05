Paní Marie se narodila v prosinci válečného roku 1942 v Puclicích na Domažlicku. V dospívání a pak celý život chtěla občas odhalit tajemství a záhadu týkající se zatýkání v Puclicích a také jejího otce.

Marie Mirtlová z Tachova při prohlížení dokumentů získaných v archivu. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Jak ale sama říká, vždy to bylo velice těžké pootevřít pomyslné dveře třinácté komnaty, a tak až nyní po desítkách let začala pátrat. „Žaludek mám ale stále sevřený, je to jako bych se dotýkala těch mrtvých,“ říká Marie Mirtlová z Tachova.