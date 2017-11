Váleční veteráni míří do Rokycan

Rokycany – Američtí účastníci světových bojů z distriktu ve Wilsecku se dnes začínají sjíždět do Rokycan. Po osmadvacáté se zde zúčastní oslavy Dne veteránů.

Muzeum generála Pattona v PekleFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Odpoledne už s nimi představitelé města plánují neformální posezení v NO 1. Hlavním oslavám ale patří sobota a zejména pak neděle.

Scénář oproti loňsku dozná změny a přibudou i novinky. Sobotní desátá opět zahájí kladení věnců na demarkační linii, ale poté bude opodál pomníku vysazený památný strom. Uskutečnění záměru předcházelo dlouhé povolování, protože v těsném sousedství vede ochranné pásmo železničního koridoru.

„Pokud jde o druh stromu, volba padla na dub bahenní,“ informoval starosta Václav Kočí, který se spolu se zástupcem districtu VFW ujme vysazování. Poté pro hosty město zajistilo návštěvu plzeňského Muzea generála Pattona, se zastávkou u jeho pomníku v Dýšině. Další změnou je to, že po letech se zase slavnostní banket vrací do prostor Střelnice. „Zdálo se nám to vhodnější než jezdit jinam a vracíme se také k tradici vystoupení Big Bandu ze základní umělecké školy,“ dodal starosta.

Nedělní desátá bude ve znamení zahájení mše v kostele Panny Marie Sněžné a svěcení praporů, následuje položení kytic k pamětní desce na radnici a ve hře je pořád ještě vystoupení kadetů.