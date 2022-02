BISKOUPKY - Na sobotu 12. února je pro návštěvníky Selského dvora v centru Biskoupek připravené speciální Valentýnské menu. Štamgasti si ovšem budou moci vybrat i z běžného jídelníčku. Večer od 19 hodin se pak mohou návštěvníci zatančit na diskotéce uspořádané ve stylu 70. až 90. let minulého století.

ROKYCANY - Z Trevisa do Brtnice aneb příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v rokycanském archivu. Pracovníci Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech zvou ode dneška do 20. května do sálu v sídle zmíněného zařízení.

Hrádečtí strávili Ledové město doma

K vidění je tu dvacet bannerů, doplněných unikátními písemnostmi z rokycanského archivu. Jedná se o listiny z let 993 až 1549, které pocházejí z pera císařů Oty III. či Jindřicha VII. z roku 1312, papežů Evžena IV. z roku 1438 a Lva X. z roku 1515 včetně dochovaných olověných bul, či listinu francouzského krále Jindřicha II. z roku 1549. Právě listina z roku 993 vydaná císařem Otou III. pro Reginbalda Collalta je vůbec nejstarší dochovanou pergamenovou listinou nacházející se v českých archivech. Originál listiny bude vystaven pouze v sobotu 12. 3. ve čtvrtek 31. 3. Jinak po dobu výstavy bude prezentována její faksimile.

RADNICE - Sál kulturního domu U Růže bude opět dějištěm tanečních kurzů. Pořadatelé využili nucenou přestávku k rekonstrukci vnitřních prostor a zvou zase Beranovy jako lektorskou dvojici. Naučí frekventanty waltzu, tangu, valčíku foxtrotu, blues, polce, mazurce, sambě, cha-chu, rumbě, jive a bonusovým tancem bude salsa.

Kromě základních tanečních kroků se aktéři seznámí se společenskou etiketou. Včetně vhodných oděvů na polovinu března. Výuka obsahuje jedenáct základních lekcí a dva plesy. Přihlášky lze nalézt: iveta.jarosova@mesto-radnice.cz. Případné dotazy budou zodpovězené na telefonním čísle 371 740 813 (Iveta Jarošová).