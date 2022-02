ZBIROH - Ode dneška až do úterý 15. února mohou zamilovaní prožít nevšední chvíle i v charismatickém prostředí zámku nad Zbirohem. Valentýnský pobyt se speciálním menu ve stylové krčmě obsahuje ubytování s bohatou snídaní, láhev sektu jako pozornost, prohlídku s průvodcem, večeři při svíčkách (jmenujme alespoň krocaní prsa plněná šunkou a špenátem), hodinu ve wellness centru, atd. Dvojice si mohou vybrat pobyt na jednu či dvě noci nebo jen menu bez ubytování. Více informací zájemci zjistí na telefonu 724 188 363.

ROKYCANY - V minipivovaru U Stočesů (čtvrť Rašínov) je víkendové menu doplněné o akční nabídku. tentokrát půjde o bůček, pomalu pečený na černém pivu Hutník. Doplňkem bude čerstvé pečivo a místa si lze rezervovat přímo v restauraci nebo na telefonním čísle 722 099 077.

ZBIROH - Speciální prohlídka zbirožského zámku pro malé návštěvníky děti je zaměřená na stolování a vývoj gastronomie od středověku až po dvacáté století. Řeč bude o Templářích, nejoblíbenějším pokrmu Karla IV. a spoustě dalších zajímavostí nejen z královské kuchyně. Organizátory potěší, přijdou-li děti v kostýmech princů a princezen, králů i královen.

Rezervace je nutná na pokladna@zbiroh.com nebo na telefonním čísle 602 527 632.

EJPOVICE - Až do úterý 15. února je prodloužený zápis do tanečních kursů v ejpovickém sále U Salcmanů. Hlásit se lze v sídle obecního úřadu, na telefonu 774 814 892 nebo prostřednictvím e-mailu tanecni@sedlecky.info. Lektory jsou manželé Veronika a Tomáš Sedlečtí, kteří si pro účastníky vyhradili pátek. Základní lekce jsou od 18.15 do 19.45, pro pokročilé platí čas 20 až 21.30.