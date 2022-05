CHEZNOVICE - Třiatřicetiletý řidič pracovního stroje s označením dumper jel v sobotu dopoledne Cheznovicemi. Na křižovatce při odbočování vlevo vjel do protisměru, kde poškodil zaparkovaný Ford Transit. Požití alkoholických nápojů policisté u viníka vyloučili dechovou zkouškou. Pozitivně však reagoval orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek ve slinách (metamfetamin). Motorista byl dopraven k lékaři, ale jeho trable tím neskončily. Vyšlo najevo, že má rozhodnutím soudu Plzeň – město uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu třiceti měsíců, a to do ledna 2024.

Rokycanská sokolovna zůstává dál nedobytná

ROKYCANSKO - Kvůli povinnému očkování psů proti vzteklině se ve čtvrtek 26. května vypraví veterinář do dalších míst okresu: Bezděkov 17.00, Přívětice 17.30, Sklená Huť 18.00, Těškov 18.30 a Holoubkov 19.15 hodin.

V pátek jsou na řadě Strašice: Huť od 17 do 17.30, poté náves a Dvůr (18 až 18.15 hodin).

ROKYCANSKO - Na výstavu myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva v Lysé nad Labem mají v neděli namířeno ochránci přírody z organizace v rokycanské Švermově ulici. Sraz cestovatelů je v sedm hodin před nádražím a protože ještě pár míst zbývá, lze se přihlásit na telenu 603 239 922 (Pavel Moulis).

Expozice přibližuje činnost myslivců, rybářů a včelařů. Prezentovat se ale budou i zahrádkáři, lesníci a sokolníci s živými dravci. Součástí výstavy je i prezentace odborných učilišť zaměřených na zmiňované obory a možnost nákupu nejrůznějších potřeb a vybavení.