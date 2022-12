V letech 1971 až 1980 se Vánoce ponořily do sněhové pokrývky dvakrát, v předcházejícím desetiletí čtyřikrát. Z historických tabulek vyplývá, že v průměru 7 z 10 Vánoc zasáhne obleva. „Mezi lety 1911 až 1920 bylo devět Vánoc na blátě. V období 1851 až 1860 měly jen čtvery Vánoce zimní charakter,“ uvádí server pocasicz.cz.

Při půlnoční zněly v Chodové Plané varhany, lidé zpívali u betléma

Za posledních 40 let byly například v Praze Vánoce na sněhu jen devětkrát, a to v letech 1981, 1986, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003 a 2010. Souvislá vrstva sněhu na celém území Česka byla naposledy v roce 2003. Největší zima byla o Vánocích v roce 1996, tehdy 28. prosince meteorologové leckde naměřili více než dvacet pod nulou.

V Michalových Horach přišlo jaro v lednu

Kronika Michalových Hor uvádí o roce 1929, že: „Letošní rok začal jarním počasím už v lednu.“ V roce 1964 začal na začátku prosince padat sníh, ale pak se oteplilo. O roce 1973 píše kronikář Válek: „Počasí v první polovině roku bylo celkem mírné. Mráz dosáhl pouze dvakrát -10°C. Sněhu nenapadlo více než 10 cm v lednu a únoru se teploty pohybovaly většinou nad nulou.“

Ovšem rok 1974 byl přímo rekordním. „Koncem roku dosáhly u nás teploty nejvyšších hodnot za posledních 200 let. Zejména poslední prosincová dekáda se vyznačovala nadprůměrnými teplotami, kdy denní průměr byl až o deset stupňů vyšší než dlouholetý normál,“ píše kronika Michalových Hor, a dodává, že tyto prosincové teploty byly stejné, jako teploty od 7. do 12. června. Na konci roku následujícího bylo počasí zimní, zápis uvádí mrazy od -10 do -17°C.

Jaká bude ta zima současná na přelomu let 2022 a 2023 ještě ukáže čas, nyní už je ale jisté, že Vánoce jsou na západě Čech krom vrcholků hor tradičně „na blátě“.