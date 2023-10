Na nápor zákazníků se už nyní chystají rokycanští lesníci. Loni prodali tisíc vánočních stromků a šlo především o kavkazskou jedli, stříbrný smrk, a borovici.

Vánoční strom v Rokycanech 2022 | Foto: MěÚ Rokycany

„Letos začneme 5. prosince a pro zákazníky budeme k dispozici až do 21. prosince,“ uvádí jednatel společnosti Lesy města Rokycan Stanislav Suda. Ve všedních dnech mohou lidé přijít od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu mezi 9. a 12. hodinou. Sortiment bude obdobný jako v roce 2022.

Lesníci zajišťují také transport a usazení svátečního symbolu na Masarykově náměstí. Prověřili všechny nabídky od případných dárců a zvolili třináct metrů vysokou jedli z Kyšic od p. Štrunce. Z Oseku od Hánů pak bude bezmála sedmimetrová jedle na kruhovém objezdu u Střelnice. „Vánoční strom pro Rokycany dopravíme na náměstí v posledním listopadovém týdnu,“ dodává Suda.

Lesy města Rokycan hospodaří kromě prstenců kolem okresního města také v lesích u Tymákova, Příkosic a v polesí Sedliště u Nepomuka o výměře 750 hektarů, které je historickým majetkem Rokycan. Společnost je rozdělena na polesí Žďár, Čilina, Kotel a Cháchov, Sedliště.